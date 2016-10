Donaueschingen Zwei neue Veranstaltungsorte

Donaueschingen (jak). Nach den frei zugänglichen Installationen haben sich die Musiktage mit zwei neuen Veranstaltungsorten dem einheimischen Publikum noch mehr geöffnet.

Unter den Sonderveranstaltungen war ein Gesprächskonzert für Jugendliche zu finden. Ein Angebot, das nicht nur die jungen Donaueschinger anlockte, so manch einer war auch ohne minderjährige Begleitung in den Gewölbekeller der Jugendmusikschule gekommen, um sich eine Einführung von Beethoven bis zur Neuen Musik zu holen. Ein Projekt, dass sowohl Musiktage-Chef Björn Gottstein als auch Kulturamtschefin Lina Mell sehr am Herzen liegt.

Und wenige Stunden später quer über die Schützenbrücke treffen sich die Fans der Neuen Musik im Twist. Eine Neuerung, denn sonst finden die Konzerte meist in den Donauhallen und Schulturnhallen statt. Und auch noch als Curd Ducas Klänge von "Wave" verklungen sind, bleiben die Besucher.