Alfred Münzer feierte die 15-jährige Betriebszugehörigkeit bei Wolf Elektroanlagen in Heidenhofen. Der 60-jährige Elektroinstallateur hat, wie sein Chef Peter Wolf, bei Gleichauf in Donaueschingen sein Handwerk gelernt. Seit 2002 arbeitet der Neudinger bei der Firma Wolf Elektroanlagen Heidenhofen/Biesingen als Elektro- und Kundendienstinstallateur. In dem Handwerksbetrieb, der mit acht Mitarbeitern Planung und Bau von EDV-Datennetzen, Schaltschränken, Schwachstromanlagen sowie einen Reparaturservice und Hausgeräte-Kundendienst anbietet und auch ausbildet, "passt alles", freute sich Peter Wolf. "Dafür stehen auch die langjährigen Mitarbeiter." Dem Jubilar dankte der Firmenchef bei einem Essen mit einer Urkunde der Handwerkskammer und einem Präsent. Foto: Winkelmann