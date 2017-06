Nur mit dem Papa mal einen ganzen Tag verbringen, das haben die Kinder des Kindergartens St. Bernhard in Aasen so richtig genossen. Denn zum Papa-Tag haben sich die Erzieherinnen etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Mit dem Bus ging es für die Kinder und die Väter in den Schwarzwald. Ziel: der Zauberwald in Bernau. Dort machten sich alle zusammen auf den 2,5 Kilometer langen Zauberwald-Pfad durch die verwunschene Hochmoorlandschaft des Taubenmoos über kleine Moorbächlein und hölzerne Stege und Brücken. Dort angekommen wurde erst einmal ausgiebig am Wasserrad geplanscht, dann immer wieder Station gemacht an den Kletterbäumen, den kleinen Hütten, den Tieren und Figuren aus Holz, die überall im Wald versteckt sind. Am Schluss trafen sich alle zum gemütlichen Picknick, bevor es dann wieder auf den Weg nach Hause ging. "Es war ein sehr schöner Tag für uns alle", freute sich die Kindergarten-Leiterin Julia Doser. Auch die Kinder und Papas kamen rundum zufrieden wieder zuhause an und haben den Tag sichtlich genossen. Im nächsten Jahr ist wieder Oma-und-Opa-Tag. Foto: Kindergarten