Donaueschingen Zaun bleibt bestehen

Donaueschingen (jak). Das Verhältnis zwischen Wach­personal und Flüchtlingen in der Notunterkunft sprach Achim Durler in der jüngsten Gemeinderatsitzung an. "Da stimmt mittlerweile das Verhältnis überhaupt nicht mehr, schließlich geht es um unser aller Steuergelder", kritisierte der FDP-Stadtrat. Aktuell sind in der Notunterkunft 136 Flüchtlinge untergebracht. Das Wachpersonal ist aber noch annähernd so hoch wie zu Spitzenzeiten, als das komplette Gelände bewacht werden musste.