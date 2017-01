Donaueschingen Wo Bauherren klüger herauskommen

Donaueschingen (hon). Dem Bauhandwerk geht's gut und die Firmen freuen sich über volle Auftragsbücher – weil viele Menschen ihr sauer Erspartes lieber in Baugold investieren, als es bei Niedrigzinsen auf dem Girokonto oder Sparbuch zu deponieren. Da kommt die Messe Haus-Bau-Energie gerade zur rechten Zeit. Seit 14 Jahren bringt die Leistungsschau die Bau-Profis mit ihren Kunden in den Donauhallen zusammen. Das Konzept der Haus-Bau-Energie stützt sich auf zwei Säulen. Einerseits bietet die Messe ein großes Spektrum an Ausstellern aus vielen verschiedenen Gewerken (in diesem Jahr sind es über 70 Fachunternehmen), andererseits Informationen für Bauherren und Modernisierer.

Bei der Messe-Eröffnung gestern Vormittag legte Veranstalter Peter Sauber in seiner Begrüßungsrede den Schwerpunkt auf erneuerbare Energien: "Machen wir was. Es gilt, den Klimawandel aufzuhalten", rief er seinen Zuhörern auf der Bühne des Mozartsaals zu – darunter Donauschinger Gemeinderäte, der Hüfinger Bürgermeister Michael Kollmeier sowie Vertreter der Gewerblichen Schulen und der Kreditwirtschaft. Sauber forderte die Besucher auf, den Stand der Energieagentur Schwarzwald-Baar-Kreis zu besuchen – denn da erhielten Bauherren und Sanierer neutrale Informationen. Das hörte Landrat Sven Hinterseh gerne, ist der Landkreis doch Partner der Energieagentur. Der Chef der Kreisverwaltung erinnerte sich an die Sanierung des eigenen "Häusles": "Nach der Beratung kommt die Aktivität." Und für Donaueschingens Bürgermeister Bernhard Kaiser ist die Baumesse ein "Klassiker" im Veranstaltungskalender der Stadt, der schlau macht: "Man läuft klüger aus dieser Messe raus."

Ein einheimischer Aussteller der ersten Stunde ist Bernhard Merz, hinter dem die Firmen Elektro Sibold (Elektroinstallation), retec-Merz (erneuerbare Energien) und MEPluS (Elektroplanung) stehen. Zu Beginn seien die Leute neugierig gewesen, wer denn der Nachfolger von Franz Sibold ist, erzählt Merz. Für ihn ist die Messe im Januar ein Barometer, wie das Jahr läuft, vor allem was die Photovoltaik betreffe. "Als Eschinger Firma ist die Baumesse die Plattform, auf der wir uns präsentieren können", so Merz.