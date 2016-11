Donaueschingen "Wir suchen die Herausforderung"

In ihrem Proberaum in Immendingen bereiten sich "Lastminit" akribisch auf ihren Auftritt in Villingen vor. "Wir haben den Anspruch, immer astreine Qualität abzuliefern und wollen auf der Bühne immer zeigen, was wir können", sagt Bassist Markus Straub, der als Villinger Lokalmatador dem Auftritt vor heimischer Kulisse ganz besonders entgegenfiebert.

Neben ihren originalgetreuen Coverversionen haben "Lastminit" auch mit anderweitigen musikalischen Projekten auf sich aufmerksam gemacht, wie Sänger Thomas Görke erzählt. "Bei der Night of Sound haben wir zusammen mit einem Blasorchester die Bühne gerockt. Auch als Bluesbrothers-Formation waren wir, begleitet von einem siebenköpfigen Bläserensemble, schon unterwegs." Neuen Ideen stehen "Lastminit" aufgeschlossen gegenüber. "Wir haben den Anspruch, immer astreine Qualität abzuliefern und wollen mit allem, was wir musikalisch auf die Beine stellen, zeigen, was wir können. Wir suchen die Herausforderung", betont Sänger Alexander Brandenburg.