Donaueschingen Wild Wings: Fürstenberg bleibt Hauptsponsor

Brauerei-Geschäftsführer Georg Schwende bekannte sich angesichts der vorzeitigen Vertragsverlängerung mit dem Erstligisten zu der "aktiven und beispiellosen Partnerschaft mit den Wild Wings." Die seit 1984 über drei Jahrzehnte bestehende Zusammenarbeit sei eindrucksvoller Beweis für die "Verlässlichkeit von Fürstenberg in guten wie schweren Zeiten."

Für die Wild Wings bedankten sich die Geschäftsführer Thomas Burger und Michael Werner für den eindeutigen Vertrauensbeweis. "Wenn ein Sponsor nach so vielen Jahren weiter zu uns steht und mit uns gemeinsam in die Zukunft geht, ist das ein wichtiges Signal an die Region und für das Eishockey hier in Villingen-Schwenningen." Fürstenberg als Premium-Partner und einer der wichtigen Hauptsponsoren zu haben: "Das ist ein absoluter Glücksfall für uns."