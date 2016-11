Donaueschingen Wettlauf um den Windpark Länge

Donaueschingen (gvo). Acht befinden sich auf der Länge, betrieben von der Singener Solarcomplex AG, und fünf auf dem benachbarten Ettenberg von der Münchener Green City Energy. Wenn alles nach Plan läuft, steht diesem 71-Millionen-Projekt nichts mehr im Wege. Wenn!

Denn die Uhr läuft derzeit gegen den Windpark. Bisher steht nur ein Windrad auf der Länge neben dem Fürstenberg. 2017 soll sich das ändern, dann sollen acht weitere Windräder auf der Anhöhe errichtet werden. Eine erforderliche Genehmigung liegt immer noch nicht vor. Das Landratsamt arbeitet zwar am sogenannten Bundesimmissionschutzgesetz-Verfahren (BImschG) für den Windpark, sollte dieses aber noch bis zum Jahresende positiv abschließen. Gelänge dies nicht zum Jahreswechsel, stünde der Windpark auf der Kippe, denn ab 2017 tritt ein neues, bundesweites Ausschreibungsverfahren für Windenergie in Kraft mit wohl geringeren Stromvergütungen als Folge. Ein Windpark in diesem Schwachwind-Gebiet wäre dann wohl nicht mehr wirtschaftlich.

Donaustadt Pionier bei der Umsetzung