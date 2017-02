Donaueschingen Weil sie ganz nah am Kind dran sind: Schulung zur Traumapädagogik

Den pädagogischen Umgang mit traumatisierten Kindern wurde nun den Erzieherinnen der Seelsorgeeinheit auf der Baar in einer Schulung vermittelt. Emil Zajek von der psychologischen Beratungsstelle für Ehe-, Familien- und Lebensfragen in Villingen unter katholischer Trägerschaft freute sich über rund drei Dutzend Erzieherinnen, die an dieser wichtigen Informationsveranstaltung in der Kindertagesstätte St. Verena teilnahmen.

"Eigentlich dachten wir zuerst an die Besonderheit in der Arbeit mit Flüchtlingskindern, die wegen ihrer schlimmen Erlebnisse meist unter schwerster Traumatisierung leiden", berichtete der Leiter der Einrichtung, Manuel Schneider. "Doch auch viele andere Kinder sind von einem traumatischen Erlebnis betroffen, mehr sogar als wir uns vorstellen können", weiß er aus Erfahrung.

Die Leiter der Kinderbetreuungseinrichtungen aus dem Bereich der Verrechnungsstelle Stühlingen haben bereits bei einer dreitägigen Schulung zum Thema Traumapädagogik viel gelernt. "Ich finde es aber wichtig, dass auch unsere Erzieherinnen, die ja mit ihrer pädagogischen Arbeit ganz nah am Kind dran sind, von diesen Informationen profitieren. Deshalb haben wir Emil Zajek zu uns nach Hüfingen eingeladen", so Manuel Schneider.