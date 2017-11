Donaueschingen Weihnachtsabend, der zu Herzen geht

Donaueschingen. "In vielen intensiven Einzelproben haben sich die Schauspieler die einzelnen Szenen mühsam erarbeitet. Diese müssen jetzt in vier Gesamtdurchläufen zusammengefügt und passend gemacht werden", erklärt die Regisseurin bei der ersten Zusammenkunft am vergangenen Samstag im Foyer der Kaufmännischen und Hauwirtschaftlichen Schule.

Seit zehn Jahren zaubert das Jugendtheater SOVA erfolgreich Komödien und Tragödien bekannter Dramatiker, Lyriker und Schriftsteller auf die Bühnen der Donaustadt – und erntet dafür große Anerkennung und Bewunderung vom begeisterten Publikum. In dieser Zeit kamen genau 101 Kinder und Jugendliche zum Einsatz, die von erfahrenen Schauspielern unterstützt werden. "Es ist ein Generationentheater mit einer gesunden Mischung aus Alt und Jung", so Sabine Milbrath. "Das ist eine Bereicherung für die Kinder, die so viel lernen können."

"Zum zehnjährigen Bestehen sollte es etwas ganz Besonderes sein", betont die Gründerin, Organisatorin, Ideengeberin und Motivatorin. So kommt erstmals in der Adventszeit zu "Ein Weihnachtsabend" nach Charles Dickens "A Christmas carol" zur Aufführung. "Ein historisches Stück mit ernstem Hintergrund und moderner Aussage: Wenn du dich nicht änderst, dann...", erläutert die begeisterte Schauspielerin. Außerdem wollte sie etwas zusammen mit ihrem Partner und Pianisten Harald Meyer machen. "Da hat sich ein Musiktheater förmlich angeboten." So kommen neben den Schauspielern zahlreiche Musiker und Vokalisten zum Einsatz. "Zusätzlich verwandeln Wände aus schwarzem Stoff die Schulaula der KHS in einen Guckkasten mit besonderer Theateratmosphäre", betont Sabine Milbradt.