Donaueschingen Was lange währt...

Seither gab es kein Fernsehen, kein Internet, kein Festnetztelefon mehr. Eine harte Zeit, die Anton Hermann zur Verzweiflung brachte, zumal Beschwerdeanrufe ins Leere gelaufen waren. Immerhin waren Techniker zu ihm gekommen, doch als diese den Fehler an einer Weiche im Gehweg lokalisiert hatten, konnten diese nicht weiter helfen. Ein Bagger musste her, aber ein Bautrupp ließ sich wochenlang nicht blicken. Ein Termin wurde Hermann nicht genannt.

Das Verzweiflung führte Anton Hermann am vergangenen Donnerstag in die Redaktion. Sein Wunsch: Alle sollten wissen, wie mit ihm als treuem Kunden umgegangen wird. Und in seinem Fall konnten wir und vor allem Unitymedia-Pressesprecherin Linda Jaram helfen. Sie setzte noch am Donnerstag viele Hebel in Bewegung und vor allem einen Bautrupp.

Anton Hermann wollte seinen Augen am Freitagmorgen kaum trauen, als um 7.15 Uhr Bauarbeiter den Gehweg aufbrachen, ein Unitymedia-Techniker den Defekt beheben konnte und er unerwartet wieder Bild, Internet und Telefon hatte. Zurück im medialen Himmel kam Hermann mit großer Freude in den Augen am Freitagmorgen nochmals in der Redaktion: "Vielen Dank, denn ob Sie’s glauben oder nicht. Die waren heute Morgen da und alles läuft wieder einwandfrei."