Donaueschingen Viel Unterhaltung zum Jahresende

Die Kastelruther Spatzen haben im deutschsprachigen Raum schon die größten Hallen gefüllt. Nun kommen die Südtiroler, die in ihrer langen Karriere über 15 Millionen Tonträger verkauft haben, am Dienstag, 12. Dezember, 20 Uhr, mit weihnachtlichen Liedern in die Donauhallen.

Saso Avsenik und seine Oberkrainer stimmen ebenfalls auf das Weihnachtsfest ein. Der Enkel des großen Slavko Avensik führt die Tradition der Musikerlegende mit seinen Musikern bei seinem Auftritt am Donnerstag, 14. Dezember, 20 Uhr, fort. Beim weihnachtlich geprägten Auftritt wird traditionelle Oberkrainer-Musik mit Jugendlichkeit gepaart.

SWR3-Lyrix: Die Moderatoren Natalia Avelon, Ron Spieß und Ben Streubel übersetzen am Freitag, 15. Dezember, 20 Uhr, wieder einmal die Texte internationaler Hits

The Best of Black Gospel: Keine Adventszeit ohne Gospels in den Donauhallen. Dieser Chor vereint eine Auswahl der besten Gospelsänger aus den USA. Das Programm am Sonntag, 17. Dezember, beginnt bereits um 17 Uhr, beinhaltet die bekanntesten und schönsten Gospelsongs, instrumental begleitet von drei Live-Musikern.

Ballett aus Moskau: Das russische Ensemble tanzt zur Musik Tschaikowskis "Schwanensee" auf den Brettern der Donauhalle am Donnerstag, 21. Dezember, 19 Uhr.

Die klingende Bergweihnacht ist inzwischen Dauergast in den Donauhallen, in diesem Jahr allerdings erst nach dem Fest, am Mittwoch, 27. Dezember, 20 Uhr. Mit dabei sind Marianne und Michael, Mara Kayser, die Feldberger mit Sänger und Moderator Hansy Vogt.

Bibi Blocksberg: Für die jungen Donauhallenbesucher lässt Bibi Blocksberg ihren Zauberstab am Donnerstag, 28. Dezember, 15 Uhr, in den Donauhallen schwingen.