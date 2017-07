Donaueschingen Traumatische Probleme überwiegen

Donaueschingen (gvo). "Die seelsorgerische Betreuung in der Bundeswehr ist viel intensiver als in der Gemeinde. Drei bis vier mal pro Woche werde ich von Soldaten bei persönlichen Problemen kontaktiert, in der Gemeinde war es vielleicht einmal pro Monat", bilanziert Stefan Boldt sein erstes halbes Jahr als Militärpfarrer bei der Bundeswehr in Donaueschingen.

Am Montag wurde er mit einem feierlichen Gottesdienst in der Christuskirche und bei einem Empfang in der Fürstenberg-Kaserne nun offiziell willkommen geheißen. Mit dem katholischen Geistlichen Thomas Frey, der im Herbst 2014 vom Posten des stellvertretenden Dekans in Heilbronn zur Bundeswehr und an den Brigadestandort Müllheim gewechselt war, und Stefan Boldt seit November sind nach dem Weggang des evangelischen Pfarrer Rüdiger Scholz im Herbst 2015 nun wieder beide Konfessionen durch Pfarrer bei der deutsch-französischen Brigade, zu der auch das Donaueschinger Jägerbataillon zählt, vertreten. Während Frey sein Büro in Müllheim hat, aber wöchentlich auch in Donaueschingen präsent ist, hat Boldt sein Büro in Donaueschingen bezogen.

"Drei Tage in der Woche bin ich in Donaueschingen, von meinem zentral gelegenen Wohnort in Oberried werde ich aber auch die Soldaten in Müllheim, Straßburg, Illkirch und Todtnau-Fahl betreuen", sagt Boldt. Bald werden wohl die Soldaten in Stetten am kalten Markt dazu kommen, hieß es am Montag bei der Begrüßung. Auch Auslandseinsätze schließt Boldt nicht aus, in naher Zukunft stünden Einsätze in Litauen und Mali an. Sein Kollege Thomas Frey hatte in diesem Jahr schon über Monate Bundeswehrsoldaten beim Friedenseinsatz in Mali besucht.