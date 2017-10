Donaueschingen. Bei den Musiktagen wird am Samstag, 21. Oktober, ein Konzert aufgeführt, das unter dem Motto "Transit" steht. Dazu werden 15 Statisten gesucht. Deren Aufgabe ist es, das Publikum zu bestimmten Aktionen zu initiieren. Teilnehmer müssen zwischen 18 und 65 Jahren alt und bereit sein und sich auf Neue Musik einlassen. Voraussetzung ist außerdem die Teilnahme an den Proben und allen drei Aufführungen am Samstag, 21. Oktober, die jeweils um 11 Uhr, um 14 Uhr und um 17 Uhr im Bartók-Saal der Donauhallen beginnen. Das Honorar beträgt 50 Euro. Interessenten melden sich bei Ina Rudisile unter Telefon 0771/85 72 66.