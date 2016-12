Donaueschingen Stadt würdigt großen Komponisten

Donaueschingen. Seine Musik ist gerade heute immer noch sehr lebendig, wie es auch Horst Fischer, Ehrenpräsident der Musikfreunde, am Denkmal Kalliwodas, wo ein Kranz des Fürsten niedergelegt war, vor Gästen des Symposions ausdrückte: "Unser Hans bliibt do, mit siinere Musik und siim Narremarsch."

Der Baarverein veranstaltete unter der Leitung von Friedemann Kawohl ein sehr gelungenes Symposion, das das Leben und Wirken des gebürtigen Pragers Kalliwoda von den verschiedensten Seiten beleuchtete und würdigte, zwar als Fachtagung, doch wurde nicht nur theoretisiert, sondern auch musiziert. Der Vortrag Thomas Kabischs zu Kalliwoda als Liederkomponist wurde von Lea Sophie Decker und Saskia Saegeler (Sopran) und Clemens Müller (Klavier) eindrucksvoll zum Klingen gebracht. László Strauß-Némeths Vortrag über Kalliwodas Kirchenmusik, die gerade in Donaueschingen über das Fachpublikum hinaus die einheimischen Choristen und Kirchenmusiker interessierte, wurde am Samstagabend in der Vorabendmesse in St. Marien auf das Eindrucksvollste mit der Aufführung der "Missa a tre" durch die Cappella Musicale und den Unterkirnacher Kirchenchor unter der Leitung von Andreas Rütschlin klangvoll hörbar gemacht.

Die sehr schlicht und einfach gehaltene Messe, die im Sanctus schon an Weihnachten erinnerte, strömte dennoch durch den Chor, die drei Klarinetten und Andreas Rütschlin eine innige und wohlklingende Botschaft aus, die durchaus an die kunstvolle und auch volkstümlich gehaltene große Messe A-Dur Kalliwodas erinnern konnte.