Donaueschingen (jak). Dort, wo einst die französischen Soldaten ihr Domizil hatten, soll nun ein neuer Stadtteil entstehen. Doch wie soll das Areal, das aktuell nur unter dem Namen Konversionsgelände in Erscheinung tritt, zukünftig heißen? Für die Namenssuche soll es einen öffentlichen Ideenwettbewerb geben. Der Gemeinderat wird über das Thema in der morgigen Sitzung beraten. Außerdem stehen der Beteiligungsbereich und der Hochwasserschutz in Aufen auf der Tagesordnung. Die Sitzung beginnt um 19 Uhr im Seminarbereich der Donauhallen.