Erst muss das imposante Gebäude auf lose Stellen abgesucht werden. Der lose Putz wird dann abgeschlagen und ein neuer, 40 Millimeter dicker Putz aufgetragen werden. "Dies geschieht in zwei, drei Lagen. Dazwischen liegen bis zu sechs Wochen Trocknungszeit", so Schmid, der mit bis zu einem Jahr Bauzeit rechnet, zumal noch Arbeiten an Natursteinen und Blechen anstehen. Auch die Zifferblätter müssen abgenommen werden, weil hinter den Zeitmessern der Putz bröckelt.

Die 2009 abgeschlossene Innensanierung belief sich auf rund 2,2 Millionen Euro.

Mehrere 100 000 Euro kostete die Sicherung und Sanierung der Stützmauer zur Donauquelle hin. Hier beteiligte sich die Stadt mit einem hohen Zuschuss: 420 000 Euro.

iIn St. Marien wurde zuletzt die Walcker-Orgel für 70 000 Euro saniert. Eine verbesserte Lautsprecheranlage ist geplant. Das Marienhaus neben der Kirche soll komplett modernisiert werden.

St. Blasius in Aasen wurde bereits bis Herbst 2014 für über 300 000 Euro saniert.

Die 300 Jahre alte St. Hilarius-Kirche in Heidenhofen wurde für 612 000 Euro saniert. Zur Finanzierung wurde damals das benachbarte Pfarrhaus verkauft.

Für die Sanierung von Kirche und Orgel von St. Sebastian in Hubertshofen wurden 270 000 Euro veranschlagt.

Die Generalsanierung von St. Johannes in Pfohren soll über 800 000 Euro kosten. Der erste Bauabschnitt ist von der Erzdiözese Freiburg genehmigtworden und soll alsbald beginnen. Er verschlingt 260 000 Euro.

Bei St. Mauritius Grüningen sollen in diesem Jahr Chorraum, Beleuchtung, Elektroinstallation, Beschallung sowie die Heizung der Kirche saniert werden. Das Erzbischöfliche Bauamt hat Kosten in Höhe von 71 855 Euro ermittelt.

Für St. Andreas in Neudingen soll die anstehende Orgelsanierung 40 000 Euro kosten.

St. Vitus in Aufeen muss wWegen Schimmelbefalls derzeit saniert werden. 70 000 Euro wurden für das Nötigste investiert. Der Rest muss über Spenden finanziert werden.

All die genannten Maßnahmen sind ausschließlich nur durch Spendenunterstützung möglich. Auch ohne vertragliche Verpflichtung bezuschusst die Stadt die Baumaßnahmen in der Regel mit zehn Prozent. Berechnungsgrundlage sind die Baukosten minus Baukostenzuschuss der Diözese. Bei Kirchenuhren ist man vertraglich mit 50 Prozent dabei.