Donaueschingen Spiel mit Farbfläche und Licht

Nach Anfängen im Informel fand er in den 1960er-Jahren zur Konkreten Kunst und wurde einer der bedeutendsten Vertreter der deutschen Op-Art-Bewegung. Dabei fehlt seinen Werken die gestalterische Härte, die dieser Kunstform sonst zu eigen ist.

Die Ausstellung zeigt sowohl starkfarbige, abstrakte Bilder aus den 1960er-Jahren, in denen Kreis- und Rechteckformen von dünnen Schlitzen aus lichtintensiven Farblinien geöffnet werden, als auch zurückhaltende, beinahe monochrom schwarze Arbeiten aus den 1970er-Jahren.

Sibylle Wagner, geboren 1952 in Stuttgart, lebt und arbeitet in Berlin und in Wintzenbach im Elsaß. Von 1987 bis zu seinem Tod war sie mit Lothar Quinte verheiratet und greift dessen Spiel mit Farbfläche und Licht auf. Durch die Verwendung von modernen Materialien wie farbigem Plexiglas scheinen viele Arbeiten von innen zu leuchten und übertragen so Quintes Farbspiel ins 21. Jahrhundert.