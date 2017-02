Donaueschingen-Aasen (ewk). Unter den "Helden der Kindheit" ging der Aasener Weiherball am Samstagabend über die Bühne. Das närrische Ereignis in der Bürgerhalle ist ein beliebter Treff vor allem für junge Leute geworden. Dazu tanzten "The Passion" und die Tanzgruppe vom Reit- und Fahrverein Donaueschingen. Zahlreiche kleinere Hexen- und Narrengruppen, die Aasener Fasnachter wie der Elferrat, die Dominos sowie närrische Gruppen aus den Aasener Vereinen sorgten für gute Stimmung im vollen Saal. Zum krönenden Abschluss ließ die Aldinger Guggenmusik (Bild) die Halle erzittern. Bewirtet wurden die Besucher vom Aasener Narrenvereins. Diese offene närrische Veranstaltung der Weiherliit hat sich in den letzten Jahren als gelungenes Fasnet-Format bewährt.