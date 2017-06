Der Schulchor von Lehrerin Isolde Gühna war mit Max und Moritz in der Turn- und Festhalle in Pfohren zu Gast und begeisterte mit einer erfrischenden Aufführung ihrer sieben Streiche. Für die Aufführung des Singspiels von Günther Kretschmar ernteten die Schüler jede Menge Applaus. Die Lausbubengeschichte aus der Feder von Wilhelm Busch setzten die Akteure mit musikalischer Unterstützung ihrer Lehrerinnen Nicole Tews und Ulrike Denzel um. Das Projekt Schulchor an der Grundschule hat Tradition. Bis zu 60 Kinder der zweiten bis vierten Klasse nehmen daran teil, so Schulleiterin Susanne Schulz. Foto: Bombardi