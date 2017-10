Donaueschingen Schüler greifen mutig zu Säge, Kelle und Wasserwaage

Donaueschingen. Ein Beruf im Bauhandwerk als erfolgreicher Weg in die Zukunft: Dafür rührte das Ausbildungszentrum der Bauwirtschaft am Dienstag in Donaueschingen die Werbetrommel. Rund 600 Schüler mit ihren Lehrern waren einen Tag lang zu Gast. Sie nutzten die Gelegenheit, schon mal mit Säge, Kelle, Fliesenschneider, Mörtelbottich oder Wasserwaage zu hantieren. Sogar ein kleiner Bagger der Straßenbaufirma Storz aus Tuttlingen stand auf dem Gelände zum Ausprobieren bereit. Hier war Feingefühl gefragt, wenn mutige junge Baggerführer den Hydraulikhebel bedienen wollten, um damit ein Metallgewicht in ein aufgestelltes Rohr abzusenken.