Donaueschingen Schranke duechbrochen und Ausgangstor gerammt

Donaueschingen. Ein 69-jähriger Autofahrer geriet nach Polizeiangaben am Donnerstag nach 21 Uhr während der Fahrt in Unterzucker und verursachte im Schlosspark eine kleine Unfallserie. Eine Polizeistreife war zufällig schnell zur Stelle und entdeckte den Wagen mit dem bereits nicht mehr ansprechbaren Fahrer am Parktor fest.