Donaueschingen Sänger erheben ihre Stimme gegen sexuelle Gewalt

Donaueschingen. Der Gospel-Chor "Voices of Joy" aus Villingen-Schwenningen wird am Samstag, 29. Oktober, in der evangelischen Kirche in Donaueschingen um 19 Uhr ein Konzert geben. Mit dem Benefizkonzert wird die Arbeit von "Grauzone" unterstützt und Position gegen sexuelle Gewalt bezogen.