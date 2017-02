Donaueschingen. Die Realschule lädt am Freitag, 17. März, zum Tag der offenen Tür von 15 bis 17.30 Uhr ein. Nach der Begrüßung durch den Schulleiter in der kleinen Halle gibt es Schulhausführungen sowie verschiedene Ausstellungen und Darbietungen der unterschiedlichen Fachbereiche für alle Interessierten. Auch ausführliche Informationen zu den Profilklassen werden angeboten: Die Bläserklasse stellt sich vor, dabei können in einem "Instrumentenkarussell" die verschiedensten Blasinstrumente ausprobiert werden. Der bilinguale Zug der Realschule und die Trekkingklasse werden vorgestellt Neben einer Probe des English Theaters wird über den langjährigen Schüleraustausch mit den USA informiert. In den Fachbereichen Biologie, Chemie und Physik werden Versuche und Experimente durchgeführt.