Donaueschingen Räte ackern Investitionen in Rekordzeit durch

Doch wie sieht es nun aus? Zwar sind die Investitionen, die sich die Stadt für die kommenden vier Jahren vorgenommen hat, von 58,7 Millionen Euro im Entwurf auf nun 61,8 Millionen Euro gestiegen. Doch die Situation für das kommende Jahr hat sich deutlich entspannt. 12,8 Millionen Euro waren es auf Grundlage der mittelfristigen Finanzplanung gewesen, die im kommenden Jahr hätten investiert werden sollen.

Eine zu hohe Summe für die Finanzkraft der Stadt und laut OB auch zu viel Arbeit für das Bauamt, wenn man noch die Investitionen im Bereich Wasser, Breitband und der Konversion einrechnet. Nun sollen die Investitionen in 2018 rund 8,69 Millionen Euro betragen. Viel geändert hat sich allerdings zum Entwurf, in dem die Verwaltung ihre eigenen Schwerpunkte gesetzt hatte, in dem sie Projekte, die in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehen waren, schon verschoben hat.

Die größte Änderung hat sich bei der Halle in Grüningen ergeben (siehe oben). Ansonsten ändern sich in 2018 nur Kleinigkeiten. Dafür wurden die Planungskosten in Höhe von 300 000 Euro für das Konzept "Umgestaltung südliche Innenstadt" um ein Jahr geschoben. Ist das Projekt plötzlich nicht mehr wichtig? Im Gegenteil: War die Planung für 2018 vorgesehen und die Realisierung dann erst ab 2022, soll nun 2019 geplant werden und dann ab 2020 in jedem Jahr ein Abschnitt verschönert werden. Und auch die Erschließung vierter Bauabschnitt Schützenberg für 260 000 Euro soll um ein Jahr geschoben werden – schließlich gibt es ja auch noch das neue Stadtviertel "Am Buchberg".