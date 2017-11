Vier junge Musiker der Aufener Bläserjugend haben an der Prüfung für das Jungmusikerleistungsabzeichen in Bronze in Geisingen teilgenommen und den theoretischen und praktischen Teil sehr erfolgreich bestanden. Dies waren (von links) Leonie Weisser (Querflöte), Rico Aguiar (Trompete) und Luana Aguiar (Querflöte). Außerdem hat Vitus Meyer (Tuba) die Prüfung bestanden und darf nun wie die drei anderen Musiker in der Jugendkapelle Aufen-Grüningen mitspielen. Foto: Verein