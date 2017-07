Donaueschingen Programm mit zahlreichen Facetten

In einer weiteren Donau­eschinger Premiere bietet Josef Brustmann, Mitglied des Bairisch Diatonischen Jodel-Wahnsinns, am 2. Februar Bayrisches Musikkabarett mit dem Programm "Fuchstreff – nix für Hasenfüße".

Frank Grischek mit seinem Akkordeon kommt dagegen bereits zu seinem zweiten Gastspiel nach Donaueschingen in den Gewölbekeller: Am 16. März will er unter dem Titel "Akkordeon. Aber schön" mit klangvollen, verträumten und sehnsüchtigen Klängen verzaubern. Sascha Bendiks und Simon Höness führen wiederum mit ihren Hard-Rock-Variationen in es-Moll für Klavier und Akkordeon am 2. April "In Teufels Küche – Teil 2" und.

Im Rahmen des Festivals Hörbaar 2018 will der Wissenschaftskabarettist Vince Ebert am 4. Mai einen kabarettistischen Blick in die Zukunft wagen unter dem Titel "Zukunft is the Future". Vince Ebert spekuliert, wie die Welt in 20 Jahren aussehen wird: Wie steht's mit der Frauenquote im Vatikan zum Beispiel, oder kann die Erderwärmung durch ein Social Freezing verhindert werden?

Helmut Schleich beendet schließlich am 10. Juni die Kleinkunstsaison 2017/18 mit "Das neue Programm. Bayrisches Kabarett". Er gilt schon als Stammgast im Gewölbekeller, aber nun zieht es ihn in den Strawinsky-Saal der Donauhallen, nachdem der Gewölbekeller für ihn offenbar zu klein geworden ist. "So kann er im größeren Lokal seine Zuschauer mit auf die abenteuerliche Reise in die Tiefen der deutschen Befindlichkeit mitnehmen und ihnen die ergötzlichen Absurditäten des Alltags vor Augen führen", so die Veranstalter.

Das Kleinkunstabonnement mit acht Veranstaltungen kostet 124 Euro (ermäßigt 62 Euro). Sechs Veranstaltungen finden Im Gewölbekeller der Musikschule statt, nur die Veranstaltungen mit Vince Ebert (4. Mai 2018) und Helmut Schleich (10. Juni 2018) sind im Strawinsky-Saal der Donauhallen platziert. Abonnementsbestellungen: Amt für Kultur Donaueschingen, Telefon 0771/85 72 66. Infos im Internet unter www.musikfreunde- donaueschingen.de