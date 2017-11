Donaueschingen Partnerschaft zahlt sich aus

Bei der ersten Vollversammlung der Elternvertreter des Fürstenberg-Gymnasiums im Schuljahr 2017/2018 wurde Ralf Herr als Vorsitzender wiedergewählt. Ein erneutes Mandat erhielt auch Ramona Vogelbacher als Stellvertreterin. Als Kassiererin agiert Esther Kühnle, als Schriftführerin Christine Scheib. Letztere wird durch Susanne Winterhalter unterstützt, die neu im Leitungsteam der Eltern ist.

Der neue Elternbeirat am Gymnasium möchte das im letzten Schuljahr bereits angestoßene Konzept zur Elternarbeit fortsetzen. So sind neben Seminaren der Landeselternstiftung spezielle Eltern-Vorträge zur Sucht-Problematik geplant. Auch sollen die Eltern in die Schwerpunkte der Schulentwicklung am Fürstenberg-Gymnasium eingebunden werden.

Von den 65 Mitgliedern sind etwa 40 Prozent neu im Elternbeirat. "Ich habe den Eindruck, dass die kontinuierliche Elternarbeit Früchte trägt und wir im Beirat zunehmend Eltern haben, die mit Engagement dabei sind und sich mit guten Ideen einbringen", sagt Ralf Herr. Der Vorsitzende lobt die klaren Kommunikationsregeln zwischen den am Schulleben beteiligten Akteuren. Lehrkräfte und Eltern bildeten eine Erziehungspartnerschaft mit jeweils einer Leitplanke. "Und da fahren wir mit den Kindern und Jugendlichen in die gleiche Richtung", so Herr.