Donaueschingen Ortsverband gibt sich zwei Jahre Zeit

Donaueschingen-Pfohren. Zudem votierten die Mitglieder dafür, bereits nach einem Jahr eine Zwischenbilanz zu ziehen. Im Café an der jungen Donau diskutierten die Pfohrener über Zukunftsperspektiven für einen Ortsverband, der sich letztmals vor zehn Jahren zu einer Mitgliederversammlung traf.

Vorsitzender Robert Wolf berichtete von diversen Versammlungen auf Kreis-, Bezirks- oder Landesebene, an denen sich die Mitglieder vereinzelt beteiligten. Das ändert jedoch nichts daran, dass die Gesellschaft den Ortsverband kaum wahrnahm. "Heute Abend betrete ich Neuland", stellte Gerhard Feucht über einen Verband fest, den er so noch nicht kannte. Dabei ermunterte er die Mitglieder, ihre Funktion als direkter Ansprechpartner in landwirtschaftlichen Belangen gegenüber der Ortsverwaltung besser zu nutzen.

"Es ist in einem aktiven Ortsverband besser, eine Interessenvertretung vor Ort zu haben", appellierte Bezirksgeschäftsführer Oliver Maier, die Selbstständigkeit vor Ort so lang wie möglich zu erhalten. "Viele Dinge sind übergeordnet im Kreisverband geregelt. Doch bei spezifischen Problemen und wenn es um Ortskenntnisse geht, ist ein starker Ortsverband ein kompetenter Ansprechpartner".