Donaueschingen ohne Titel

Innerhalb von zwei Jahren haben sich die Jungs aus Donaueschingen, Königsfeld, Konstanz und Langenstein unter die Top Ten in Deutschland gearbeitet und mit Handicaps zwischen 1,5 und 4 eine für ihr Alter ganz beachtliche Leistungsstärke erreicht. Nicht zuletzt deshalb haben sechs der sieben Nachwuchsgolfer klare Vorstellungen für ihre berufliche Zukunft: "Wir wollen Golfprofis werden." Das ist allerdings noch ein steiniger Weg – denn in keiner anderen Sportart liegen Freude und Frust so nah beieinander wie beim Golf. Deshalb spielen neben dem individuellen Grundlagentraining auch die mentale Ausbildung und die körperliche Fitness eine entscheidende Rolle. "Wir legen großen Wert auf eine ganzheitliche Ausbildung", so der sportliche Leiter.

Die "Jungen Wilden" sehen Herausforderung im Mannschaftssport

Im Gegensatz zu den großen Turniergolfern, die überwiegend als Einzelkämpfer unterwegs sind, sehen die "Jungen Wilden" Herausforderung und Spaß momentan noch im Mannschaftssport. Jeder setzt sich und seine Qualitäten für den anderen ein, um im Team erfolgreich zu sein.

Am Samstag und Sonntag ist das Team stark gefordert

Und genau das zählt jetzt bei den Deutschen Meisterschaften, wo sich die besten zwölf Mannschaften aus den einzelnen Bundesländern messen. Los geht es für die "Young Eagles" vom Öschberghof am Samstag, 1. Oktober, mit einem Vierer-Zählspiel über 36 Löcher, bei dem zwei Spieler zusammen nur einen Ball spielen. Am Sonntag ist dann jeder Mannschaftsspieler auf den 36-Löchern auf sich ganz alleine gestellt. Die Ergebnisse legen die Platzierung fest.