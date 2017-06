Donaueschingen. Bei der 37. Radsternfahrt auf den Fürstenberg darf am kommenden Samstag, 8. Juli, wieder kräftig in die Pedale getreten werden. Angeführt von Oberbürgermeister Erik Pauly beginnt die Fahrradtour um 14 Uhr in Donaueschingen auf dem Rathausplatz beim Musikantenbrunnen. Die 15 Kilometer lange Strecke führt durch die beeindruckende Landschaft des Donaurieds über Pfohren und Sumpfohren und hat den Fürstenberg zum Ziel. Auf dem dortigen Festplatz, zu dem die Radfahrer nach schweißtreibendem Aufstieg gelangen, finden sich alle Teilnehmer der Sternfahrt aus den Städten Donaueschingen, Hüfingen, Bräunlingen, Blumberg und Geisingen zum gemeinsamen Abschluss ein. Dort werden sie dann auch die wohlverdiente Erfrischung und Stärkung von der Trachtengruppe Fürstenberg serviert bekommen.