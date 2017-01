Donaueschingen Notä-Kaotä feiern lautstark Jubiläum

Zu ihnen zählen die Krawazi-Ramblers und die Hättä-Lila aus Villingen, die Bittelbrunner Glockästupfer, die Hudupfen-Band aus Binningen, die Näcker-Gamper aus Deisslingen, die Guggenmusik aus Ewattingen und die Schalmeien aus Hüfingen. Hinzu kommt der Bräunlinger DJ Beyerle, der mit flotter Musik dazu beiträgt, dass der Stimmungsfaden nicht reißt.

Es war im Januar 1992, als sich die Notä-Kaotä im Gasthaus Ochsen gründeten. Damals zählte der Verein 20 Gründungsmitglieder, von denen heute noch Elke Seckinger und Gabi Zimmermann aktiv mitwirken.

Von Anfang an dabei sind auch Willi Blum und Claudia Zimmermann, die inzwischen den passiven Mitgliederstatus besitzen. Im Jahr 1997 folgte die Ernennung zum eingetragenen Verein. In all den Jahren zählten die Pfohrener Notä-Kaotä drei musikalische Leiter und fünf Vorsitzende. Einer, der bereits seit 13 Jahren musikalisch Regie führt, ist Adrian Brutsche, der bei Spielern wie im musikalischen Bereich eine Entwicklung zu mehr Temperament, Begeisterung und Qualität beobachtet.

Wer mitmachen will, ist gern gesehen

Den Zusammenhalt bezeichnet er als ein Markenzeichen der Pfohrener Guggenmusik, die sich bereits an europäischen Guggenmusiktreffen erfolgreich beteiligte.

Interessenten und neue Mitglieder rennen bei den Notä-Kaotä immer offene Türen ein und erhalten eine Ausbildung von der Pike auf. Wöchentliche Proben finden im Vereinslokal über dem Feuerwehrgerätehaus statt.

Am kommenden Samstag, 14. Januar, ab 20 Uhr feiern die Notä-Kaotä in der Festhalle Pfohren mit einem Guggenmusiktreffen ihren 25. Geburtstag. Musikalische Leiter waren in dieser Zeit Bianca Rokoschowski (1992) und Rainer Mikowski. Seit 2003 ist es Adrian Brutsche. Gründungsvorsitzende war Petra Münzer (1992 bis 1996). Ihr folgten Edeltraud Lehner (1996 bis 1999), Claudia Zimmermann (1999 bis 2005), Elke Seckinger (2006 bis 2013) und Adrian Brutsche (seit 2013).