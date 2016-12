Das Nikolausturnen nutzt der Turnverein Donaueschingen traditionell, um den zahlreichen Zuschauern auf der Tribüne und in der Baarsporthalle einen Überblick seines Angebotes für Jung und Alt im Freizeitbereich und für Leistungssportler zu bieten. In diesem Jahr präsentierten sich elf Riegen im Alter von zwei bis über 80 Jahren in 14 Programmpunkten. Erstmals dabei war eine Kombi-Koordinationsübung der Ballsportarten. Faust-, Volley- und Basketballer waren bestrebt, möglichst viele Bälle über das Netz zu schmettern und im Korb zu versenken. Das Leistungsspektrum der Turnerriegen wechselte sich mit Tänzen und Übungen ab. Vorsitzender Jürgen Kessler moderierte die Veranstaltung, an der sich 200 Teilnehmer aktiv beteiligten. Fotos: Bombardi