Donaueschingen Mitarbeiter belohnen Arbeitgeber

Jetzt haben die Mitarbeiter im Kollektiv entschieden, dass sie in einer Traumfirma arbeiten. "Das ist eine super Auszeichnung für uns", freuten sich Geschäftsführer Reinhard Stolz und Christian Seng bei der Verleihung.

"Es ist sicher etwas ganz Tolles, in einer Traumfirma arbeiten zu dürfen", so Bürgermeister Bernhard Kaiser, der dem Vorzeigeunternehmen in Sachen Kunststoffspritzguss & Formenbau mit über 70 Mitarbeitern eine dynamische Entwicklung bescheinigte. "Unser Aufgabe als Stadt ist dabei, die entsprechende Infrastruktur bereit zu stellen." Vonseiten der Industrie- und Handelskammer (IHK) gratulierte Projektleiter Martin Schmidt.

Initiator Georg Paulus erläuterte den Sinn der Auszeichnung: "Der Traumfirma-Award wird nur an Unternehmen verliehen, die sich durch eine besonders mitarbeiterfreundliche und wertschätzende Unternehmenskultur auszeichnen. Er basiert auf einer anonymen Befragung."