Donaueschingen Mit Telemannscher Eleganz

Georg Philipp Telemann, als Director musicae in Hamburg, beherrschte im 18. Jahrhunderts das musikalische Leben in Deutschland, noch vor dem gleichaltrigen Johann Sebastian Bach, und er wurde von diesem auch sehr bewundert.

Seine großartige Orgelmusik, nur eine der Aspekte seines alle Genres umfassenden musikalischen Werks, war einer der großen Pole des Orgelkonzerts in der Christuskirche.

Die elegante Seite der Telemannschen Orgelmusik wurde in den beiden Fantasien, sowohl in den zarten, feinen Tönen, als auch dem vollen Orgelklang hörbar; in den Choralvorspielen zeigte sich ein wohltuender Kontrast zwischen den ernsten, aber auch tröstlich klingenden Passagen. Dazwischen immer wieder die französisch charmanten Gegenpole eines Franois Couperin, Jean Philipp Rameau, Guillaume-Gabriel Nivers oder Louis Nicolas Clérambault, die trotz ihres höfischen Charakters mit dem entsprechenden Pomp und des majestätischen Klangs immer wieder mit der Leichtigkeit und dem Esprit der sehr silbrig klingenden Töne erfreuten.