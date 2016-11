Donaueschingen Milan soll Windräder-Pläne in der Region zu Fall bringen

Nachdem Ueli Joss vom Forum für regenerative Energie im Einklang mit Mensch und Natur in Bad Säckingen jüngst an die Vorsitzenden der Schwarzwaldvereine Blumberg, Donaueschingen und Geisingen per Mail appelliert hatte, sich für den Erhalt der Naturlandschaft einzusetzen, wünscht er sich auch von Umweltberater Gerhard Bronner, der zudem stellvertretender Vorsitzender des Landesnaturschutzverbandes ist, Unterstützung zum Schutz der großen Milanpopulation auf der Baar.

Bronner hatte sich zuvor in einer Antwortmail an die Schwarzwaldvereine nochmals für die Windkraftanlagen ausgesprochen: "Auf sie zu verzichten, hieße aber zwingend, bei der Kohle zu bleiben oder wieder in die Kernenergie einzusteigen", argumentiert Bronner. Zum Milan hatte Bronner geschrieben, dass man die Flächen für den Windpark so ausgewiesen habe, dass der Mindestabstand zu Milanhorsten von 1000 Metern überall eingehalten sei.

Es sei zwar richtig, dass sich angrenzend ein Dichtezentrum des Rotmilans mit elf Paaren befinde, weshalb man das Kollisionsrisiko bei einer Anlage durch zusätzliche Maßnahmen verringern müsse. Unter anderem werde die Anlage zu besonders milanaktiven Zeiten abgeschaltet. Bronner betont zudem, dass bei der Ausweisung der Konzentrationszonen und bei der Bearbeitung der Genehmigung alle Umweltaspekte intensiv geprüft worden seien. Die Vorgaben der Landesanstalt für Umwelt und des Windkrafterlasses habe man beachtet.Eine formelle Umweltverträglichkeitsprüfung, wie sie die Windkraftgegner fordern, sei zudem erst bei 20 Anlagen und mehr gesetzlich vorgeschrieben.