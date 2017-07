Donaueschingen Lizenz ist ganz neu

Donaueschingen. Anja Weber hat an der Sportschule in Steinbach an der Fortbildung zur Erlangung der Sportabzeichen-Prüferlizenz teilgenommen. Es waren sehr lehr- sowie abwechslungsreiche Tage, gepaart mit sportlichen Aktivitäten in sämtlichen Leichtathletik-Disziplinen, welche im Gesamtpaket des Deutschen Sportabzeichens zur Verfügung stehen.