Donaueschingen. Der seit 1. August in Hüfingen amtierende und gestern Abend offiziell ins Amt eingeführte Bürgermeister Michael Kollmeier stattete am Mittwoch der Stadt Donaueschingen seinen Antrittsbesuch ab. Bei einem Gespräch mit OB Erik Pauly und Bürgermeister Bernhard Kaiser wurden Themen der interkommunalen Zusammenarbeit besprochen, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Neben der Kooperation im Gemeindeverwaltungsverband, der neben der Unterhaltung der Verbandskläranlage auch die Aufgaben im Bereich der vorbereitenden Bauleitplanung sowie der Umweltberatung übernimmt und überdies Koordinierungsstelle für zahlreiche weitere Aufgaben im Städtedreieck ist, wurde auch über den vierspurigen Ausbau der B 27 und den kreuzungsfreien Anschluss in Allmendshofen gesprochen.