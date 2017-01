Donaueschingen Kirchenchor probt neues Liedgut

Über das Chorprogramm für 2017 informierte der Vorsitzende Daniel Zahn: Während der Fasnet gibt es einen internen närrischen Chorabend und am Dienstag wird im Florianskeller bewirtet. Zum Kirchweihfest steht ein Besuch vom Johanneschor Freiburg in Aasen in Aussicht mit einem doppelchörigen Auftritt. Am 29. April wird der Chor bei der Einweihung des sanierten Kirchenvorplatzes singen. Aus Donaueschingen gibt es die Anfrage für ein gemeinsames Chorprojekt. Im Spätherbst findet in Bräunlingen das Dekanatschor-Treffen statt und am zweiten Advent gemeinsam mit dem Musikverein Aasen das traditionelle Kirchenkonzert in der Pfarrkirche St. Blasius.