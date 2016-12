Donaueschingen Kirchenchor blüht weiter auf

Donaueschingen-Pfohren. "Wir haben gezeigt, dass wir es können", machte Fricker Mut für das bevorstehende Jahr, in dem der Kirchenchor seinen Mitgliedern Kurzweil garantiert. Noch Gastsänger sind für das Projekt der "Spatzenmesse" von Wolfgang Amadeus Mozart willkommen, das nach der Winterpause an Fahrt aufnimmt. Die Premiere führt der Kirchenchor auf Wunsch von Einrichtungsleiter Dieter Münzer anlässlich des 40. Geburtstages des Altenheims St. Michael am 26. März 2017 auf. Danach bleibt der Kirchenchor im Festmodus und sorgt dafür, dass die Bevölkerung am 3. Juni 2017 in Zusammenhang mit dem Festbankett des 1200. Jahres der Ersterwähnung Pfohrens erneut in den Genuss Mozart`scher Leichtigkeit kommt. Auch die Mitwirkung am historischen Markt vom 30. Juni bis zum 3. Juli ist für den Kirchenchor selbstverständlich. Weitere Termine neben den originären Auftritten zu den Kichenfesten stehen dem Kirchenchor beim Patrozinium in Heidenhofen, dem Seniorennachmittag der Ortsverwaltung am kommenden Mittwoch oder Anfang Januar im Altenheim St Michael bevor.

Um die Leistungsstärke des Chors zu erhalten appellierte Bettina Feucht an alle Aktiven auf potentielle Neuzugänge direkt zuzugehen und sie von einer Mitwirkung in einem geselligen Verein zu überzeugen. Unter professioneller Anleitung von Christa Burgdörfer-Gaismann erhalten alle Chormitglieder Ende Januar die Chance, ihre Stimme unter Anleitung einer professionellen Stimmbildnerin zu verbessern.

Pfarrer Erich Loks war begeistert von der Agilität des Kirchenchores, der seine Cäcilienfeier mit einem Gottesdienst begann, den unter anderem der Chor der Grundschule bereicherte. Ehrungen vom Diözesanverband gab es für Luisa Rolli, Konrad Schöndienst und Paul Fehrenbacher. Seit 30 Jahren singt Gisela Weber mit. Die Neuwahlen bestätigten die Vorsitzende Tamara Fricker für zwei weitere Jahre. Agnes Vestner ist ihre Stellvertreterin. Schriftführerin Ulrika Fehrenbacher, Kassiererin Gabi Reichmann , Beirätin Riccarda Klemm komplettieren den Vorstand. Erstmals wirkt zudem Birgit Roth als Beirätin mit. Um die Noten kümmern sich Tanja Wolf und Gisela Krohn.