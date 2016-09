Bei strahlendem Sonnenschein verbrachte die Kantorei der Christuskirche ein Probenwochenende in Feldberg-Falkau, wobei die Geselligkeit der Chorgemeinschaft auch nicht zu kurz kam. Unter der Leitung von Interimsdirigentin Vera Klaiber arbeiteten die rund 35 Sänger am Feinschliff für ihr Konzert am 13. November. Zusammen mit einem Instrumentalensemble führt die Kantorei zwei Werke der Romantik in der Christuskirche auf. Der 42. Psalm "Wie der Hirsch schreit" von Felix Mendelssohn-Bartholdy malt ein poetisches Bild eines Hirsches, der nach dem Wasser ruft – und der Seele, die nach Gott verlangt. Das Requiem von Gabriel Fauré gehört zu den Werken, deren Erfolg seit der Premiere 1887 nie nachgelassen hat. Foto: privat