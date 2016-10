Donaueschingen "Judith" ziert das Plakat zur Schau

Donaueschingen. Schon zur Tradition geworden ist es, dass jedes Jahr ein Werk eines Künstlers der Gilde ausgewählt wird für die Gestaltung des Plakates und der Einladung zur Jahresausstellung der Künstlergilde Donaueschingen. In diesem Jahr wurde eine Büste aus Carrara-Marmor von der in Donaueschingen geborenen Bildhauerin Karin Engler-Rapp gewählt. Die mittlerweile in Schwenningen lebende Künstlerin hat die Portraitbüste in Carrara in einem Atelier gefertigt, den endgültigen Schliff erhielt sie jedoch im heimischen Atelier in Schwenningen-Mühlhausen.