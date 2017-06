Donaueschingen Ist Pfohren ältester Ort Deutschlands?

Während Pauly etwas länger sprach, nutzte Justizminister Guido Wolf die Zeit zum Reimen. Und mit seinem Schlussvers: "So stimmet am Ende mit mir ein, es ist eine Gnade, ein Pfohrener zu sein." eroberte er natürlich die Herzen der Pfohrener im Sturm. Und schließlich habe das schon Kaiser Maximilian erkannt, der ja quasi ein Stammgast in Pfohren war.

Einen Ausflug in diese Zeit unternahm Peter Erhart, Stiftsarchivar im Kloster St. Gallen, wo die Urkunde liegt, die Anlass für das Jubiläumsfest ist. Und Erhart hatte gute Nachrichten: "Das hat so alles seine Richtigkeit. Ich musste schon das ein oder andere Jubiläumsfest im Vorfeld zerstören." So wie beispielsweise in Überlingen, wo man zwei Jahre zu früh feiern wollte. Doch Pfohren ist definitiv 1200 Jahre alt. Mindestens. Wenn nicht sogar der älteste Ort Deutschlands. Doch dieser Beweis steht noch aus.

"Uns war es wichtig, dass wir nicht nur ein großes Fest feiern, sondern dass von unserem Jubiläum auch etwas Dauerhaftes bleibt", sagte Ortsvorsteher Gerhard Feucht. Und so haben Ernst Zimmermann mit dem Buch "Familienbande – Menschen, Häuser, Hausnamen in Pfohren" und Ralf Schneckenburger mit dem Film "Pfohrener Zeitreise" zwei Projekte gestemmt, die an dieses denkwürdige Jubiläum erinnern werden.