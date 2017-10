Donaueschingen Instrumente für Musikernachwuchs

Bei der Auswahl der Instrumente werden festgelegte Regularien eingehalten: Der erste Schritt ist die Probierstube in der Donaueschinger Musikschule, dem Kooperationspartner der Realschule. Dort probieren die Kinder verschiedene Instrumente aus. Danach haben die Schüler die Möglichkeit, drei Wünsche zu äußern, welches Instrument sie am liebsten lernen wollen. Die Instrumentallehrer berichten über ihre Beobachtungen während der Probierstube und dann liegt es an der Bläserklassenleiterin, unter größtmöglicher Berücksichtigung von Schülerwünschen und Eignung ein spielfähiges Orchester zusammenzustellen. Die musikalische Ausbildung beinhaltet für die Teilnehmer der Bläserklassen dann wöchentlich zwei Stunden Unterricht in der Realschule und eine Stunde in der städtischen Musikschule.