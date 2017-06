Donaueschingen Industriegeschichte zum Anfassen

Dieser Tage hatten Günter Stadler und seine Frau Vera die Teilnehmer am Mundartreff der Bürgerstiftung zur Besichtigung der von ihnen in der alten Werkstatt in Pfohren gesammelten Schätze aus längst vergangener Zeit eingeladen.

Donaueschingen. Für die Teilnehmer war es ein interessanter Abendtermin, in dessen Rahmen der Firmenchef persönlich interessante Informationen insbesondere zum Maschinenbau zu Beginn der Industrialisierung und zur Stromerzeugung mittels Wasserkraft gab.

Günter Stadler geht als Inhaber der Stadler Stahlbau GmbH mit der Zeit. So steht zum Beispiel in seinem Betrieb im Industriegebiet Oberes Öschle in Pfohren ein moderner CNC-Brennschneidroboter, der dort sowohl die Fertigungspallette als auch die betrieblichen Arbeitsabläufe deutlich verbessert. Der studierte Maschinenbauingenieur schätzt aber auch die handwerklichen Qualitäten der Altvorderen. Jedenfalls hat er die alte Schmiedewerkstätte mitten im Dorf, in der vor ihm sein Vater, sein Großvater und sein Urgroßvater das Eisen mittels Esse, Ambos und Schmiedehammer bearbeiteten, nicht der Moderne geopfert, sondern den wichtigsten Werkzeugen des Dorfschmieds in der alten Werkstatt wieder liebevoll den ihnen gebührenden Platz eingeräumt. Die Werkstatt wird weiterhin betrieblich genutzt, bietet aber auch Gelegenheit, interessante Schaustücke des Schmiedehandwerks, einem alten Handwerkszweig, der in früheren Jahrhunderten zusammen mit dem Wagner im bäuerlichen Leben des Dorfs eine bedeutende Rolle spielte, zu präsentieren.