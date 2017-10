Donaueschingen Hier rollen bald wieder die Autos

Donaueschingen (hon). Dabei handelt es sich um die unterste Schicht der Bauwerks­abdichtung im Fahrbahnbereich, erklärt Gerold Günzer, der Leiter des Straßenbauamts Schwarzwald-Baar auf Nachfrage. Die Signalfarbe weist darauf hin, dass sich die Sanierung einer zentralen Donaueschinger Verkehrsader im Endspurt befindet – und sich die Lage an der innerstädtischen Umleitungs-Front zur Freude aller Verkehrsteilnehmer bald entspannen wird. Autofahrer können dann wieder ohne große Umwege von den Schulzentren über die Bräunlinger Straße in die Kernstadt gelangen und die Verkehrsengpässe im Bereich Kreisverkehr Mühlenbrücke und Donaucenter sowie im Bereich Biedermann- und Bahnhofskreisel werden dann auch der Vergangenheit angehören.

Gerold Günzer ist optimistisch, den anvisierten Wiedereröffnungs-Termin der Brücke Mitte November halten zu können. Bis jetzt lägen die Arbeiten exakt im Zeitplan. Doch ein kleines Fragezeichen bleibt. Das hängt mit der aktuell so guten Lage in der Bauwirtschaft zusammen. Die Auftragsbücher sind voll und so treten gelegentlich Probleme auf, genügend Mitarbeiter für eine Baustelle zu finden. Im Fall der Schellenbergbrücke könnte es laut Günzer zu einem Problem mit einem Zulieferer kommen. Doch noch in diesem Jahr werden auf alle Fälle wieder Autos über den Lebensnerv Schellenbergrücke fahren, da ist sich der Behördenchef ganz sicher.

Mit der Wiedereröffnung der Schellenbergbrücke kann eine weitere Stufe des städtischen Verkehrskonzepts gezündet werden: Dann will das Rathaus an der Stadtkirche die Einbahnstraßenregelung in der Fürstenbergstraße stadteinwärts bis zur Stadtbibliothek anordnen. Und um unnötigem Durchgangsverkehr zu vermeiden, wird dann auch die Zufahrt von der Karlstraße in die Moltkestraße untersagt. Für diese beiden Maßnahmen gibt es nach Auskunft aus dem Rathaus eine weitere Bedingung: Der Radfahrerschutzstreifen auf der Hermann-Fischer-Allee muss markiert sein, was voraussichtlich im November passiert.