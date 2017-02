Donaueschingen-Aasen - "Helden der Kindheit" lautete in diesem Jahr das Motto des Weiherballs in Aasen. Hunderte junge Leute aus der Region strömten am Samstagabend in die Bürgerhalle. Narrenvereine und Hexengruppen führten eine bunte Palette der Narretei vor. Danach sorgte ein DJ für Stimmung.