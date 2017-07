Donaueschingen Harte Worte zum Thema Kreistierheim

Schwarzwald-Baar-Kreis. Am Montag tagte der Ausschuss für Umwelt und Technik des Kreistages und wurde über die Kostenberechnung und die Entwicklung informiert. Es ergab sich eine Kostensteigerung um rund 100 000 Euro auf 2,595 Millionen, da man nach den Vorschriften VOB ausschrieben müsse.

Für Ernst Reiser war diese Begründung aus der Verwaltung keine Erklärung, da man das seiner Ansicht nach von Anfang hätte wissen müssen. "Diese Kostensteigerung ärgert uns", erklärte er für die Fraktion und forderte mit einem förmlichen Antrag an das Gremium eine Kostendeckelung auf 2,6 Millionen Euro. Er warf der Verwaltung vor, bei unliebsamen Projekten die Kosten Scheibchen für Scheibchen zu präsentieren. In Laufe seiner Rede steigerten sich seine Emotionen merklich. Landrat Sven Hinterseh wurde ebenfalls etwas emotional in seiner Antwort: Er forderte von der Fraktion dann auch gleich den Antrag, dass man gegen eine Renaturierung von Brigach und Breg sei. Man habe mehrere Sparrunden gemacht und bei der derzeitigen Auftragslage sei nicht klar, was die Ausschreibungen bringen würden. Er nannte die Forderung der FW-Fraktion als nicht versprechbar und nannte sie unseriös. Er könne dies nicht versprechen. Er wies darauf hin, dass der Landkreis auch als Vertragspartner der Stadt Donaueschingen auftrete, und er will ein verlässlicher Partner für die Gemeinden bleiben. Im Übrigen sei auch er nicht glücklich über die momentanen Baupreise, gerne würde er manche Gebäude heute aufgrund der Kosten nicht bauen.

Hinterseh machte den Vergleich: Wenn man bei einem Einfamilienhaus mit dem Geld nicht klar komme, dann mache man das Haus kleiner, bis man mit dem Budget klar komme. Beim Kreistierheim funktioniere das nicht. Das Haus müsse funktionieren und am Schluss als Tierheim betrieben werden können.