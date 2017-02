Donaueschingen Harmonie fördert das Niveau

Am 25. März gibt das Jugendorchester ein Konzert im Hüfinger Altenheim. Beim Römerbad in Hüfingen ist der Akkordeonverein am 24. Mai zu hören. Zur klingenden Mainau fahren die Jugendlichen am 2. Juli. Das Sommervorspiel findet am 13. Juli im Vereinsheim statt. Für den 2. Dezember ist ein Adventskonzert in der Wolterdinger Kirche geplant, und beim Seniorennachmittag sind sie am 17. Dezember dabei.