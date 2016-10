Donaueschingen Halloween für Kinder

Von 14.30 bis 17 Uhr wird sich das Jugendhaus für Grundschüler in ein Gruselkabinett verwandeln. Für Spiel und Spaß für die kostümierten Gäste sowie Getränke ist zu taschengeldfreundlichen Preisen gesorgt. Der Eintritt beträgt 1 Euro. Am Mittwoch, 2. November, zeigt das Kinder- und Jugendbüro für Kinder ab sechs Jahren um 14 Uhr den Film Hotel Transsilvanien. Es geht um die Party von Graf Draculas Tochter und wie ein Mensch das Schloss und dessen Gäste durcheinanderbringt. Der Eintritt hierzu kostet ein Euro.

Am Donnerstag, 3. November, ist in Kooperation mit dem Treff der Kulturen-Bürgerinitiative ein Ausflug zur Burg Hohenzollern für Kinder von acht bis zwölf Jahren. Treffpunkt um 11.45 Uhr an der Stadtmühle. Rückkehr gegen 17.45 Uhr. Die Kosten für Busfahrt, Eintritt sowie einen kleinen Snack und Getränk betragen 17 Euro.

Am Freitag, 4. November ist in der Stadtmühle ein Nachmittag rund um den Kürbis. Kinder von acht bis zwölf Jahren dürfen einen Kürbis in einen leuchtenden Geist verwandeln. Außerdem wird gekocht und gebacken. Die Kosten betragen zwei Euro pro Teilnehmer.